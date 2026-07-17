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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman ekipler, kent genelindeki nohut demonstrasyon sahalarında kapsamlı arazi kontrolleri gerçekleştiriyor. Üretim süreçlerinin takip edilmesi, uygulamaların daha geniş alanlara yayılması ve çiftçilere teknik destek verilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında tarım alanları düzenli olarak inceleniyor.

Teknik ekipler tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, nohut bitkilerinin gelişim süreçleri yerinde gözlemleniyor. Yapılan kontrollerde özellikle bitki gelişim durumu ve fenolojik evreler, sahada uygulanan modern yetiştirme teknikleri, hastalık ve zararlı yoğunluğu, üretim sürecini doğrudan etkileyen diğer çevresel faktörler değerlendiriliyor.