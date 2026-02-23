Nobel ödüllü Türk ekonomist Daron Acemoğlu, Kaliforniya'da gündemde olan ve net serveti 1 milyar doları aşan bireylerden bir defaya mahsus yüzde 5 vergi alınmasını öngören 'milyarder vergisi' önerisini değerlendirdi.

'AMERİKAN DEMOKRASİSİ HAYATTA KALAMAYACAK'

Bu tür adımların bile ekonomik eşitsizliği tek başına çözmeye yetmeyeceğinin altını çizen Acemoğlu, ABD demokrasisinin geleceği hakkında ciddi uyarılarda bulundu.

Acemoğlu’nun Fortune dergisindeki makalesinde yer alan bilgilere göre; Donald Trump'ı asıl sorun olarak değil, yıllardır süregelen bir "enfeksiyonun ateşi" (belirtisi) olarak gördüğü belirtildi.

Acemoğlu, eğer iki temel sorun çözülmezse Amerikan demokrasisi hayatta kalamayacağının altını çizerken, iki temel sorunu şu şekilde aktardı:

Ekonomik Eşitsizliğin Artması

Acemoğlu, yapay zekanın (AI) zengin ve fakir arasındaki uçurumu daha da derinleştireceğinden endişe ediyor. Mevcut politikalar servet farkını kapatmakta yetersiz kalıyor. Sadece zenginleri vergilendirmek yetmez (milyarder vergisi gibi), ancak "servet vergisi" bir gereklilik olabilir. Her türlü beceri seviyesindeki işçinin ekonomik büyümeden pay alabileceği bir sistem kurulmalı.

İş Kayıplarının Hızlanması (Yapay Zeka Kaynaklı)

ABD'de işten çıkarmalar bir önceki yıla göre %58 artarak 1,2 milyona ulaştı ve bunun 50.000'den fazlası doğrudan yapay zeka ile ilişkilendirildi. Acemoğlu, teknoloji dünyasının "İnsan zekasını aşan yapay genel zeka (AGI)" peşinde koşmasını "yanlış bir gündem" olarak nitelendiriyor. Ona göre yapay zeka, insanı işinden etmek için değil, insanın verimliliğini artıran tamamlayıcı bir araç ("işçi dostu yapay zeka") olarak geliştirilmeli.