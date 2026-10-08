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Kaynak: Haber Merkezi

2026 Nobel Edebiyat Ödülü, "gelenekle eğlenceli bir diyalog içinde, çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yaratıcı eserleri" gerekçesiyle Kanadalı yazar Anne Carson'a verildi.

Şiir, deneme, roman ve eleştiri alanlarında eserler veren Carson, aynı zamanda akademisyen ve filolog kimliğiyle tanınıyor.

ÖDÜLÜ MUTFAĞI SÜPÜRÜRKEN ÖĞRENDİ

Carson'ın Nobel'i kazandığını öğrenme şekli ise dikkat çekti. Reykjavik'teki evinde çay içip The London Review of Books okuyan yazar, daha sonra mutfağın süpürülmesi gerektiğini fark ederek temizliğe başladı.

Bu sırada telefonunun sürekli çaldığını anlatan Carson, gelen aramaları kapattığını söyledi. Carson'ın eşi ise telefonlardan birine yanıt vererek Nobel'den gelen aramanın geri dönülmesini sağladı.

Carson, haberi aldıktan sonraki ilk tepkisini "Epey çılgınca" sözleriyle anlattı.

ÖDÜL PARASINI PAYLAŞMAYI DÜŞÜNÜYOR

Nobel'in kendisi için ne anlama geldiği sorulan Carson, henüz bunu düşünmediğini belirterek ödül parasını nasıl dağıtabileceklerini konuştuklarını söyledi.

Carson, evi olmayan bir arkadaşlarına yardım etmeyi ve düzenli olarak destek verdikleri Sınır Tanımayan Doktorlar'a bağış yapmayı düşündüklerini ifade etti.

Ödülü nasıl kutlayacağı sorulduğunda ise ormanda yürüyüşe çıkacağını ve sessizliği dinleyeceğini söyledi.