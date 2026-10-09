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Güney Afrikalı hukukçu ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navanethem Pillay, Norveç Nobel Komitesi tarafından 2026 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülerek küresel çapta tarihi bir zafere imza attı. Hayatı boyunca apartheid rejiminin ırkçı politikalarından savaş suçlarına, kadın hakları ihlallerinden azınlıkların maruz kaldığı ayrımcılığa kadar pek çok hukuksuzlukla yargı ve diplomasi cephesinde cesurca savaşan deneyimli ismin bu ödüle layık görülmesi, uluslararası kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Peki, Navanethem Pillay kimdir?

NAVANETHEM (NAVİ) PİLLAY KİMDİR, ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Güney Afrikalı hukukçu, insan hakları savunucusu ve uluslararası yargıç olan Pillay, Güney Afrika'nın Durban kentinde Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1941'de dünyaya geldi.

Natal Üniversitesindeki hukuk eğitiminin ardından ABD'deki Harvard Hukuk Fakültesinde yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlayarak 1988 yılında bu fakülteden Hukuk Bilimleri Doktorası alan ilk Güney Afrikalı kadın oldu.

Kariyerinin ilk yıllarında, 1967'de Natal eyaletinde kendi hukuk bürosunu açarak bölgedeki ilk beyaz olmayan kadın avukat ünvanını aldı.

Apartheid rejimi altında Robben Adası'nda hapsedilen siyasi mahkumları, ırkçılık karşıtı aktivistleri ve sendikacıları savundu. Nelson Mandela'nın liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi üyelerinin savunmasını üstlendi ve sivil toplum seviyesinde kadın hakları örgütlenmelerine öncülük etti.

Nelson Mandela tarafından 1995'te Güney Afrika Yüksek Mahkemesine yargıç olarak atandı. Aynı yıl, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Ruanda Soykırımı için 1994'te kurduğu BM Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTR) yargıçlığına seçildi ve dört yıl boyunca bu mahkemenin başkanlığını yürüttü.

Bu süreçte yönettiği Jean-Paul Akayesu davasında, sistematik tecavüz ve cinsel saldırıların uluslararası hukukta ilk kez "soykırım suçu" ve "insanlığa karşı suç" olarak tanımlandığı emsal karara imza attı.

2003 yılında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ilk 18 yargıcından biri seçilerek Temyiz Bölümü'nde görev yaptı. 2008-2014 döneminde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev aldı, bu dönemde çatışma bölgelerindeki sivillerin korunması, kadın ve azınlık hakları ile ifade özgürlüğü üzerine küresel çalışmalar yürüttü.

Pillay, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Kasım 2025'e kadar başkanlığını yürüttü. Komisyonun ucu açık görev süresine yönelik ABD ve Avrupa eleştirilerine ise "İsrail işgalinin de bir bitiş tarihi yok." yanıtını verdi.

Eylül 2025'te Komisyonun İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği kararına varmasının ardından Pillay, The New York Times'ta kaleme aldığı makalede küresel topluma silah satışını kesmesi, insani yardımı engelsiz sağlaması ve diplomasiyi devreye sokarak soykırımı önlemesi çağrısında bulundu.

Pillay, güncel olarak Myanmar'ın soykırımla suçlandığı davada Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargıç olarak görev yapıyor.

ULUSLARARASI GÖREVLER, BM SÜRECİ VE GÜNCEL DAVLAR

Pillay, 2008-2014 döneminde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yaptı. 2021'de BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail’e İlişkin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun başkanlığına getirildi; bu komisyon geçen yıl eylül ayında İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna ulaşmıştı.

2019'dan bu yana Uluslararası Adalet Divanı'nda yargıç olan Pillay, ayrıca Gambiya'nın Myanmar'a karşı açtığı Rohingya soykırımı davasında özel yargıç olarak görev yapıyor. Norveç Nobel Komitesi, Pillay'in hukuki müdahaleler ve uluslararası süreçlerdeki rolü sayesinde savaş ve şiddet eylemlerinin önlenmesine yönelik yasal araçların etkisini ortaya koyduğunu belirtti.

Komite üyelerinden Frydnes, Pillay'in Durban'daki kökleri, apartheid karşıtı savunuculuğu ve son yıllarda üstlendiği uluslararası davalar arasında bağlantı kurarak, onun "uluslararası hukukun kapsamını ve etkisini önemli ölçüde genişleten" bir isim olduğunu söyledi.

Ödül, uluslararası hukukun güçlendirilmesi ve savaş suçlarına karşı hukuki hesap verebilirliğin sağlanması çabalarını ulusal ve uluslararası platformlarda görünür kılmayı amaçlayan bir tercih olarak değerlendiriliyor.