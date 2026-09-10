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Kaynak: Haber Merkezi

İsviçre Milli Takımı'nda Noah Okafor ile Teknik Direktör Murat Yakın arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı.

Leeds United forması giyen Okafor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milli takım kariyerine geçici olarak ara verdiğini duyurdu.

26 yaşındaki futbolcu, kararının milli takımda az süre almasıyla ilgili olmadığını vurguladı. Kendisine verilen bazı sözlerin tutulmadığını belirten Okafor, yaşananların ardından güveninin zedelendiğini ifade etti.

MURAT YAKIN GÖREVDE OLDUĞU SÜRECE OYNAMAYACAK

Okafor, karşılıklı saygı ve güven ortamının kalmadığını belirterek Murat Yakın'ın teknik direktörlüğü döneminde İsviçre Milli Takımı'nda forma giymek istemediğini açıkladı.

Yakın'ın başarılı bir teknik direktör olduğunu kabul eden İsviçreli futbolcu, kendisi için herhangi bir özel muamele talep etmediğinin de altını çizdi.

Okafor, yalnızca karşılıklı saygı ve güven beklediğini ancak mevcut şartlarda bu ortamın bulunmadığını ifade etti.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsviçre Futbol Federasyonu da Okafor'un kararını kendilerine bildirdiğini doğruladı. Federasyon, futbolcunun kararına saygı duyduklarını belirterek kulüp kariyerinde başarı diledi.

MİLLİ TAKIMI TAMAMEN BIRAKMADI

Okafor'un aldığı karar, milli takım kariyerini kesin olarak sonlandırdığı anlamına gelmiyor.

26 yaşındaki futbolcu, kararının "ikinci bir duyuruya kadar" geçerli olduğunu ve doğrudan Murat Yakın'ın görev süresiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

İsviçre Milli Takımı formasını bugüne kadar 26 karşılaşmada giyen Noah Okafor, bu maçlarda 2 gol kaydetti.