Yaşanan çarpışmanın ardından acı içinde yerde kalan yıldız oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sedyeyle sahayı terk etti.

Maçın ardından sabaha karşı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ilk bilgilendirme paylaşıldı. Açıklamada, Lang’ın kontrol altına alındığı ve gerekli müdahalelerin yapıldığı belirtildi.

Yıldız futbolcu ise ilerleyen saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat geçirdiğini duyurdu. Lang, paylaşımında “Ameliyat iyi geçti. Mesajlar için teşekkürler.” ifadelerini kullanarak hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de kendisine destek olanlara teşekkür etti.