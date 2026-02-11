Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Lang için, Gazeteci Mehmet Özcan'dan açıklamalar geldi.
Noa Lang, bir diğer Süper Lig devini reddetti: Galatasaray'ı seçti
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang için transfer detayı ortaya çıktı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Mehmet Özcan, 10 Numara YouTube kanalında Galatasaray ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.
Galatasaray'ın Transfer Planı
"Sezon sonu Hakan Çalhanoğlu, Bernardo Silva tarzı oyuncuların ismini Galatasaray'la duyacağız. Yönetimin düşüncesi tıpkı Leroy Sane'de olduğu gibi bonservis ödenmeyeceği ki Bernardo Silva o profile şu an uyuyor, Hakan Çalhanoğlu da Inter'le sözleşmesini uzatmazsa 1 yılı kalacak. Olabildiğince iyi bir yıllık ücretle ve artı imza parasıyla bu çapta bir orta saha oyuncusunu sezon sonunda kadroya katmak istiyorlar."
"Galatasaray'ın sezon başında harcadığı paralar ve artı George Gardi'nin her transfere burnunu sokması nedeniyle Galatasaray ana parçasını, orta saha transferindeki o üst seviye ismi sezon sonuna bırakıyor."
Transfer Süreci
"Noa Lang'ın Napoli kariyerine çok takılmamak gerek. Orada hocasıyla frekansı tutmadı. Biraz saha dışı sorunlu imajı da çizmişti. Ancak Galatasaray'da tam tersi bir durum var ve gelir gelmez Okan hocayla çok güzel bir ilişki kurdu. Okan Buruk, transfer sürecinde tıpkı Osimhen'de olduğu gibi Noa Lang'ı da görüntülü aramayla bir şekilde ikna etti."
Beşiktaş'ı Reddetti
"Noa Lang, Beşiktaş'a çok net şekilde 'Hayır' dedi. Türkiye'den tek teklif aldığım takım Galatasaray değildi. 'Galatasaray'ı bekleyeceğim, kariyerime Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorum' dedi. Güven duyuldu ve geldi. Bence Barış Alper Yılmaz'dan farklı bir oyuncu. Kolay top kaybı yapmıyor, ayağını çok iyi kullanıyor. Yetenekli odluğunu görüyoruz."
Osimhen Örneği
"Opsiyonu 30 milyon Euro ve performans vermeye devam ederse Osimhen'de olduğu gibi Napoli ile yine bir süreç Galatasaray'ı bekleyebilir. Galatasaray için ara transfer döneminin en önemli hamlesi oldu."
Şimdiden Göz Doldurdu
Hollandalı kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı 2 maçta da etkili olurken, son oynadığı Rizespor karşılaşmasında asistini yaparak kısa sürede taraftarın beğenisini kazandı.
Noa Lang, Hollanda a takım formasıyla da 15 maça çıktı ve 3 de gol attı.
Galatasaray'ın şimdiden bonservis konusunda istekli olduğu da kulislerde konuşuluyor...