Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanan Noa Lang, Hollanda Milli Takımı aday kadrosunda yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda’nın Norveç ve Ekvador ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.

SAKATLIK DURUMU

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Lang’ın Norveç maçında forma giyemeyeceğini, Ekvador karşılaşmasında ise durumuna göre karar verileceğini açıkladı.

Milli takım kampına katılan Noa Lang, sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşadığı pozisyonun sanıldığı gibi ciddi olmadığını belirtti.

LANG’DAN AÇIKLAMA

Milli futbolcu, kamp sırasında Ziggo Sport’a yaptığı açıklamada, “İyiyim. Reklam panosuna tutunmak istedim ama arkasında keskin çitler vardı. Parmağım çit ile reklam panosu arasında kesildi.” ifadelerini kullandı.

Parmağının koptuğu yönündeki iddiaları da yalanlayan Lang, “Dikiş atıldı, parmağım yerinde ve tamamen iyileşecek. Medyayı bilirsiniz, kendi hikâyelerini yayarlar.” dedi.



ESPRİLİ YORUM

Sakatlığın günlük yaşamını etkilediğini esprili bir dille anlatan Lang, “Sağ elimi kullandığım için bir süre PlayStation oynayamıyorum. Tuvalette de önemli bir detay var.” diyerek güldü. Ardından, “Neyse ki futbol oynamak için sadece bacaklarıma ihtiyacım var.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.