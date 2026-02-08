Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray'da yeni transfer Noa Lang sarı kırmızılı formayla ilk kez gole katkı sağladı.
NOA LANG İKİNCİ MAÇINDA ASİST YAPTI
Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Hollandalı yıldızın 19'uncu dakikada kale önüne doğru yaptığı etkili ortayı Barış Alper Yılmaz gole çevirdi.
Böylelikle Noa Lang Galatasaray formasıyla çıktığı ikinci maçta ilk asistini yaptı. Öte yandan Barış Alper Yılmaz ise Süper Lig'de gol sayısını 6'ya çıkardı.