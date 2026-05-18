Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Galatasaray'ın kiralık olarak devre arasında Napoli'den transfer ettiği Hollandalı yıldız Noa Lang kısa sürede gösterdiği performansla takımın şampiyonluk başarısına katkı sunarken taraftarların da sevgisini kazandı.

NAPOLI'YE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ve bu sebeple kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Napoli'ye geri dönmeye dönmeye hazırlanan 26 yaşındaki yıldız oyuncu, sarı kırmızılı kulübe veda etti.

NOA LANG: 'HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER GALA'

Sosyal medya hesabından Süper Lig kupasıyla verdiği pozla birlikte veda mesajı paylaşan Noa Lang, "Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 19 maçta forma giyen Noa Lang 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.