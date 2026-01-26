Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, kulübün Youtube kanalına konuk oldu.

NOA LANG: 'BU BÜYÜK KULÜPTE OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan yıldız oyuncu, "Merhaba büyük Galatasaray taraftarı. Bu büyük kulüpte oynamayı ve birlikte başarılı olmayı dört gözle bekliyorum. Sizi gururlandırmak ve kulübüm için her şeyimi vermek için her gün çok çalışacağım." dedi.

'GALATASARAY'A KUPALAR KAZANMAK İÇİN GELDİM'

Kariyerine yeni kupalar eklemek istediğini ifade eden Lang, "Oynadığım her sezonda kupa kazandım. Galatasaray'a kupalar kazanmak için geldim. Galatasaray, kupalar kazanması gereken bir takım. Takımımla birlikte her şeyi kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

'ATLETICO MADRID MAÇINDA TELEVİZYONUN SESİNİ KISMAK ZORUNDA KALDIM'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığı Atletico Madrid maçını izlediğini belirten 26 yaşındaki Hollandalı kanat, "Atletico maçını izliyordum ve televizyonun sesini kısmak zorunda kaldım (Gülerek). Atletico topa sahip olduğunda sadece ıslık sesi duyuyordum. Bu deneyimi yaşamak benim için harika olacak. Stadyumda oluşacak atmosferi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.