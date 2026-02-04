Galatasaray'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Noa Lang, Napoli'de işlerin neden yolunda gitmediğine dair Hollanda basınına yaptığı açıklamalarda İtalyan teknik adam Antonio Conte'yi hedef aldı.

NOA LANG: 'TEKNİK DİREKTÖRLE DOĞRU KİMYAYI BULAMADIM'

Hollanda'da yayın yapan ESPN'e konuşan Noa Lang Napoli'den neden 6 ay sonra ayrıldığını, "Sebebi basit bir şekilde açıklamaya çalışacağım: Teknik direktörle doğru kimyayı bulamadım ama bunu geride bırakmak daha iyi." diye açıkladı.

'NAPOLI'DEKİ HEMEN HEMEN HERKESLE İYİ BİR İLİŞKİM VAR'

Napoli'de yaşadıklarıyla ilgili detay vermekten kaçınan Noa Lang, "Hollanda'da insanların bunun benim hatam olduğunu düşündüğünü biliyorum ama bir gün her şey ortaya çıkacak. Şu anda sözleşmeli olduğum kulübe çok saygı duyuyorum. Napoli'deki hemen hemen herkesle iyi bir ilişkim var." ifadelerini kullandı.

'6 AY SONRA KOLAYCA AYRILACAK BİRİ DEĞİLİM'

Galatasaray'a transfer sürecinin uzamasının sebebine de değinen Hollandalı yıldız, "Evet, dürüst olmak gerekirse biraz zaman aldı. Kulübün büyüklüğü zaten ortada ama ben altı ay sonra kolayca ayrılacak biri değilim." dedi.

'DÜNYA KUPASI NEDENİYLE AYRILDIM'

26 yaşındaki kanat oyuncusu sezon başında PSV Eindhoven'den sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Napoli'de geçirdiği 6 aylık döneme dair özetle şunları söyledi:

"On kişiden dokuzu benim ayrılmamı istemiyordu. Gruba iyi entegre olmuştum, her gün iyi antrenman yapıyordum. Bana kalırsa ve takımın oyun tarzını da göz önünde bulundurursak, iyi iş çıkardığımı düşünüyorum.

Sorun şu ki, adil muamele görmeniz gerekiyor ve ben bunu hiç hissetmedim. İlk başta kalıp forma için mücadele etmeyi düşündüm ancak yazın Dünya Kupası olacak ve ayrılma kararı esas olarak bundan kaynaklandı."