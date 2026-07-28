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Kaynak: DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Gaziantep'te yer alan Nizip Çayı, Samözü Deresi, Mizar Deresi ve Hancağız Barajı'nda su kirliliğinin önlenmesine yönelik çevre denetimler yaptı.

Bu neticede Nizip Çayı'na atık su deşarj eden Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Yaşar Ambalaj Kağıt Geri Dönüşüm Tesisi ve Gaziantep OSB atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından analiz için numune kayıtları alındı.

Numunelerin analiz süreçleri sürerken atık su arıtma tesisi kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen kurmayan ve atık sularını arıtmadan deşarj ettiği belirlenen Nizip OSB'ye, 2 milyon 97 bin 977 lira idari ceza kesildi.