Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre niyet, orucun temel şartlarından biridir. Niyetsiz tutulan oruç geçerli sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli kabul edilse de dil ile ifade etmek daha faziletlidir. Sahura kalkmak da niyet yerine geçer.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?

Niyet etmek orucun olmazsa olmazıdır. Niyetsiz oruç sahih olmaz. Kalben niyet etmek yeterlidir, ancak dil ile söylemek menduptur. Sahura kalkılması da niyet olarak kabul edilir.

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belirli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ve nafile oruçlar için niyet vakti, güneşin batışından ertesi günün zeval vaktinden yaklaşık on dakika öncesine kadardır. Ancak imsaktan sonra niyetin geçerli olabilmesi için o andan itibaren yemek, içmek veya oruca aykırı bir eylemde bulunulmamış olması şarttır. Aksi halde gündüz niyeti geçersiz olur. Bu oruçlar için “yarın oruç tutmaya” şeklinde genel niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilip “yarınki Ramazan orucuna” diye belirtilmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet yapılması zorunludur.

Kaza, keffaret ve belirli bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlarda ise niyet, gün batımından en geç imsak vaktine kadar yapılmalıdır. Bu oruçlarda niyet ederken “falanca kaza/keffaret/adak orucuna” şeklinde belirlenmesi gerekir.

Şâfiî mezhebine göre nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmesi şarttır. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.