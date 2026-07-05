Bu sefer de ülkenin en prestijli üniversitelerinin başında gelen Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü, mezuniyet töreninde bir öğrenci öğretim görevlisiyle fotoğraf çektirmek istemeyince olanlar oldu işte!

*

Normal bir mantıkla düşünüldüğünde, haber niteliği dahi taşımayan bir durum bu.

Niye?

İkisi de yetişkin ve kaliteli insanlar.

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Burada öğretim görevlisinin öğrencisiyle fotoğraf çektirmek istememiş olsaydı, sıkıntı öğrencide diye düşünürdüm. Yoksa öğretim görevlisi niye öğrencisiyle fotoğraf çektirmesin ki?

O zaman da öğretim görevlisi diplomasını verir, öğrenci de diplomasını almak istemezlik yapmaz, olay da bu noktaya gelmezdi.

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Demek ki bir sorun varsa bu sorun daha çok öğrenciden değil öğretim görevlisinden kaynaklanıyormuş gibi görünüyor.

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Hele de o diploma törenindeki öğrenci-öğretim görevlisi arasındaki çıkış belgesi alma-vermeme inatlaşması yok mu, öncelikle bu durum hiç de öğretim görevlisine yakışmadı.

Demek ki hoca, kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen öğrenciye çokça sıkıntı yaşatmış olmalı ki o da hocasıyla bu en güzel günün fotoğraflanmasını istememiş.

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Niye?

Çünkü istemediği hocasıyla ilgili fotoğrafı duvarına asmak istememiş olmalı.

Ne var bunda?

Burada hocanın biraz daha hoşgörülü olması gerekmez miydi?

Ver diplomasını olsun bitsin.

Evet öğrenci seremoni kurallarına uymamış olabilir, hoca da sütten çıkmış ak kaşık değilmiş hani.

*

Biliyorum, “Saçmalıyorsun!” diyeceksiniz ya, yine de ben saçmaladığımı düşünmüyorum.

Çünkü bir üniversitenin kalitesini yurtiçinde ve dışında yükselten, değerli kılan, o üniversitenin fiziki yapısı değil, öğretim üyeleri…

Öğretim görevlileri…

Ve elbette başarılı öğrencileridir.

*

Ama öğrencisiyle bir diploma töreninde itiş kakış fotoğraf vermek, öğrenciden çok öğretim görevlisinin davranışının hoş olmadığını ortaya koyar.

Ve o tür davranışlar sergileyecek kadar yüksek egoya sahip bir öğretim görevlisi, o üniversiteye ne kadar değer katar?

Değere katabileceğini sanmıyorum.

*

Velhasıl efendim. ekranlardaki o görüntü ne Boğaziçi Üniversitesi’ne de o üniversitenin öğretim görevlisine yakışmış.

*

Bütün bunlar yaşanırken öğrencinin fotoğraf çektirmeyi reddetmesiyle ‘Mezun kartı’ iptal edilebilir mi?

Edilmemesi gerekir, ama edilmiş.

5 yıl boyunca kampüse girememe cezası verilir mi?

Hiç sanmıyorum, ama o da verilmiş.

Kanımca bu da oldukça ağır bir ceza!

*

Görünen o ki memleketimin her bir tarafında hoşgörü, anlayış, kardeşlik, sevgi sözleri göğe yükselirken, akıl bambaşka şeyler düşünüyormuş sanki.

*

Ne yalan söyleyeyim, ben öğrencisiyle -öğrencisi tarafından istenmediği halde öğrencisine ne yapabileceğini göstermek amacıyla- böylesi inatlaşmanın sürdürülmüş olabileceğini üzülerek izlediğimi ifade ediyorum.

Demek ki Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi değilmiş artık!

*

Eğer eski Boğaziçi Üniversitesi olmuş olsaydı, hiçbir öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi ve öğrencisi üniversiteyi bu seviyelere indirgemezdi.

Yazık!

Çok yazık!

*

Niye böyle şeyler olur memlekette ki!