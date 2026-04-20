Rize / İlyas Gür / Yeniçağ

Niyazi Kabaoğlu, 2026 yılı yaş çay sezonu öncesinde üreticilere ve kamuoyuna yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Kalkandere Ziraat Odası Başkanı Kabaoğlu, yaş çay taban fiyatına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek taleplerini bir kez daha dile getirdi.

Kabaoğlu, açıklamasında hem birlik üzerinden hem de Rize milletvekilleri aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.



Yaş çay fiyatının belirlenmesi sürecinde üreticinin emeğinin karşılığını almasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Kabaoğlu, temasların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.



Talep: 35 TL + 3 TL destek



2026 sezonu için taleplerini net şekilde ortaya koyan Kabaoğlu, 1 kilogram yaş çay için 35 TL taban fiyat ve 3 TL destekleme olmak üzere toplam 38 TL istediklerini açıkladı.



Kabaoğlu, “Bu talebimizi yeniliyor ve üreticimizin hakkını korumak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.



Üreticilerin ve kamuoyunun desteğinin bu süreçte büyük önem taşıdığını belirten Kabaoğlu, çay üreticilerinin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.



Açıklamasının sonunda 2026 yaş çay sezonuna ilişkin iyi dileklerini de paylaşan Kabaoğlu, sezonun tüm üreticiler için bereketli ve kazançlı geçmesini temenni etti.



Bölgede milyonlarca üreticiyi yakından ilgilendiren yaş çay taban fiyatının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.