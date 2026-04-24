“Güzel hikayeler çekirdekten başlar” mottosuyla hayata geçirilen proje kapsamında, 3.000 TEGV’li çocuğun nitelikli eğitimle buluşmasına destek sağlanıyor.

75 yılı aşan kahve uzmanlığına sahip Tchibo, eğitimde fırsat eşitliği için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Migros ile için güçlerini birleştirerek, önümüzdeki bir yıl boyunca 3.000 çocuğun nitelikli eğitimle buluşmasını sağlayacak. İş birliği kapsamında Migros mağazalarında satışa sunulan Tchibo paketli kahveleri, çocukların eğitim yolculuğunun bir parçası haline geliyor. Tüketiciler, satın aldıkları kahvelerle çocukların özgüven, merak ve yaşam becerileri kazanacağı eğitim programlarına katkı sağlıyor.

Tchibo, projenin çıkış noktası olarak; tıpkı kahvedeki kalitenin çekirdekten başladığı gibi; insan gelişimininde de temelden başladığına inanıyor. Proje kapsamında imkan sunduğu nitelikli eğitim sayesinde, çocukların geleceklerini şekillendirmeye yatırım yapıyor.

Projenin lansmanı; Tchibo Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Migros Hızlı Tüketim Ürünleri - Gıda Pazarlama Direktörü Caner Yaman ve çocuklar için fırsat eşitliğini savunmasıyla öne çıkan, proje lansmanının dijital elçiliğini üstlenen Ceyda Düvenci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

“BU PROJE GELECEĞİMİZİN TAAHHÜDÜDÜR”

Tchibo'nun "nitelik" ilkesini kahveden toplumsal faydaya taşıyan bu iş birliğine ilişkin konuşan Tchibo Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, projenin toplumsal etkisini şu sözlerle aktardı: “Tchibo olarak, hayatın küçük anlarına keyif katan kahvemizi, bugün çocuklarımızın geleceğine dokunan kalıcı bir katkıya dönüştürüyoruz. Çekirdek kahve pazarının lideri olarak 20 yılı aşan süredir Türkiye’de sunduğumuz ‘nitelikli kahve’ deneyimini, şimdi çocuklarımızın nitelikli eğitim yolculuğuna taşımanın gururu içindeyiz. Bugün burada sadece bir iş birliğini değil, bir geleceği inşa etme sözünü paylaşıyoruz. Önümüzdeki bir yıl boyunca 3.000 TEGV’li çocuğumuzun eğitimini, herhangi bir satış hedefinden bağımsız olarak, projenin ilk adımından itibaren koşulsuz bir sosyal yatırım olarak taahhüt ediyoruz. Bu rakam bizim için sadece bir sayı değil; çocuklarımızın yıllar sonra gerçekleştireceği hayaller, projemizin gerçek başarı hikayesi olacak. Yarının hikayelerini, bugünden o ilk 'çekirdekten' başlayarak birlikte inşa etmeyi amaçlıyoruz.”

"ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE BİRLİKTE UMUT OLUYORUZ"

TEGV’in üstlendiği sorumluluğa vurgu yapan Genel Müdür Sait Tosyalı projeye ilişkin olarak "‘Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir’ vizyonumuzla 31 yıldır çocuklarımızın, çağımızın becerileriyle donatılmış; sosyal ve duygusal farkındalığı yüksek, bilim ve teknolojiyle üretken, çevreye duyarlı ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışıyoruz. Bugüne kadar 3 milyon 350 bin çocuğun hayatında kalıcı bir iz bıraktık. Tchibo ve Migros’un katkılarıyla güçlenen iş birliği sayesinde 3.000 çocuğumuzun daha hayatına dokunabilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Çocukların potansiyelini ortaya çıkaracak ve başarı hikayelerine dönüşmesine katkı sunacak bu değerli iş birliğinden dolayı çok mutluyuz.” dedi.

“TOPLUM GENELİNDE KALICI BİR ETKİ YARATMAYI HEDEFLİYORUZ”

Sosyal etki gücü yüksek bir şirket olmanın bilinciyle fırsat eşitliğine yönelik çalışmalara gönülden destek verdiklerini belirten Migros Hızlı Tüketim Ürünleri Gıda Pazarlama Direktörü Caner Yaman, “Migros olarak; 77 bin çalışanımız, 23.500 iş ortağımız ve milyonlarca müşterimizle geniş ve güçlü bir ekosisteme sahibiz. Bu ekosistem sayesinde paydaşlarımızla iş birliği içinde fark yaratan ortak projeler hayata geçirerek toplum genelinde kalıcı bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın gelişimine destek vermek ve onların kendilerini gerçekleştirebilecekleri alanlar açmak, Migros’un fırsat eşitliğine verdiği önemin somut bir yansımasıdır. Eğitim gönüllülüğünün Türkiye’deki en güçlü temsilcilerinden biri olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve kıymetli iş ortağımız Tchibo ile değer yaratan, toplumsal faydayı odağına alan bu projenin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” açıklamalarında bulundu.