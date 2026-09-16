Nissan'ın 100 kilometrede 3,9 litre yakan SUV'u Türkiye'ye geliyor

Gelişme, Türkiye pazarı açısından da kritik bir avantaj barındırıyor. Araç, İngiltere'de imal edilecek olması sebebiyle ek gümrük vergisi kısıtlamalarına takılmadan Türkiye'ye ithal edilebilecek. Nissan Kicks e-POWER'ın Türkiye satışlarının 2028 ortasında başlaması planlanıyor.