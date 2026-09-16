Japon otomotiv devi Nissan, Avrupa ürün gamını yeni nesil modellerle genişletme stratejisi kapsamında Kicks modelini yeniden yapılandırıyor. Markanın 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan İngiltere'deki Sunderland Tesisleri'nde üretileceği açıklanan yeni Kicks, fabrika bantlarından çıkan 10. model unvanını taşıyacak.
Nissan'ın 100 kilometrede 3,9 litre yakan SUV'u Türkiye'ye geliyor
Nissan'ın üçüncü nesil e-POWER teknolojisine sahip yeni Kicks modeli, İngiltere'deki Sunderland fabrikasında üretilerek Avrupa ve Türkiye pazarına sunulacak. İngiltere üretimi sayesinde ek gümrük vergisinden muaf olacak hibrit SUV, 2028'in ortalarında Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacak.Haber Merkezi
Gelişme, Türkiye pazarı açısından da kritik bir avantaj barındırıyor. Araç, İngiltere'de imal edilecek olması sebebiyle ek gümrük vergisi kısıtlamalarına takılmadan Türkiye'ye ithal edilebilecek. Nissan Kicks e-POWER'ın Türkiye satışlarının 2028 ortasında başlaması planlanıyor.
ÜÇÜNCÜ NESİL e-POWER İLE YÜKSEK YAKIT TASARRUFU
Yeni Nissan Kicks'in Avrupa versiyonu, markanın geliştirdiği üçüncü nesil e-POWER hibrit teknolojisinden güç alacak. Sistemde benzinli motor doğrudan tekerleklere güç aktarmayıp yalnızca elektrik üretimi ve batarya şarjı için jeneratör görevi üstlenirken, tekerlekleri sadece elektrik motoru hareket ettiriyor. Bu sayede sürücülere, şarj ihtiyacı duymadan elektrikli araç sürüş hissiyatı sunuluyor.
Modelin Japonya'da sergilenen versiyonunda, 143 beygir gücündeki elektrik motoruna jeneratör işlevi gören 98 beygir gücündeki 1.4 litrelik benzinli ünite eşlik ediyor. Gelişmiş güç altyapısı sayesinde aracın 2WD versiyonu, 100 kilometrede ortalama 3,9 litrelik düşük yakıt tüketim değeriyle öne çıkıyor.
SUNDERLAND FABRİKASINDA ELEKTRİKLENME HAMLESİ
İlk Bluebird modelinin banttan indiği 1986 yılından bu yana 12 milyonluk üretim hacmine ulaşan Sunderland Fabrikası; Qashqai e-POWER, JUKE ve LEAF'in ardından Kicks ile elektrifikasyon odaklı üretim yapısını güçlendiriyor. Dünya genelinde 100'den fazla pazara ihracat gerçekleştiren tesis, Nissan'ın küresel bazda 1,9 milyonu aşan e-POWER satış başarısında önemli bir rol üstleniyor.