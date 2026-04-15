Şirket etkinlik kapsamında yalnızca yeni modellerini değil, aynı zamanda gelecek yıllara yönelik stratejik planlarını da paylaştı. 2027 model yılıyla birlikte Rogue, Nissan’ın yenilikçi e-POWER teknolojisini ilk kez ABD pazarına taşıyacak.

Bu sistemde araç, tamamen elektrik motorlarıyla hareket ederken, benzinli motor yalnızca enerji üretimi için devreye giriyor. Geleneksel plug-in hibritlerin aksine dışarıdan şarj gerektirmeyen bu yapı, motorun tekerleklerle doğrudan bağlantısının olmamasıyla dikkat çekiyor.

Nissan’ın 2016 yılında kullanıma sunduğu e-POWER teknolojisinin bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 2 milyon araçta yer aldığı belirtiliyor. Öte yandan Rogue, markanın ABD’de en çok tercih edilen modeli olma özelliğini sürdürüyor.

Şirket verilerine göre, Rogue ve küresel pazardaki karşılığı olan Nissan X-Trail, piyasaya çıktıkları 2000 yılından bu yana ABD’de yaklaşık 4 milyon, dünya genelinde ise 10 milyona yakın satış rakamına ulaştı.

Nissan Amerika üst düzey yöneticilerinden Ponz Pandikuthira, Rogue’un uzun süredir markanın Kuzey Amerika’daki başarısında kilit rol oynadığını belirterek yeni neslin bu başarıyı daha ileri taşıyacağını vurguladı.

Ayrıca Nissan, Xterra modelinin 2028 yılının sonlarına doğru yeniden yollara çıkmasının planlandığını duyurdu. Yeni nesil Xterra’nın, gövde üzerine şasi yapısıyla üretileceği ve V6 ile V6 hibrit motor seçenekleri sunacağı ifade edildi.