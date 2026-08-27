Nişanlı kadın kaçırıldı iddiası: Ortalık savaş alanına döndü

Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 ZA 568 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen iki otomobilin yer aldığı kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında minibüs bir otomobile çarptı. Kazanın hemen ardından araçlardan inen taraflar birbirine tekme, tokat, bıçak ve beyzbol sopası ile saldırdı.