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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Sultanhanı ilçesi yakınlarındaki kavşakta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Ali Aslanhan yönetimindeki otomobil, İsmail İ.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Mehmet Ali Aslanhan ile eşi Ayşe Aslanhan ve kızları Sümeyye Aslanhan yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü İsmail İ. ise kazayı yara almadan atlattı.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 4 çocuk annesi Ayşe Aslanhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan eşi Mehmet Ali Aslanhan ile kızı Sümeyye Aslanhan'ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakınlarının nişan töreninden dönerken meydana gelen kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.