Nişan bozmada aldatma ve kusur halinde yüksek tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz. Nişanın bozulması halinde taraflar, değerli hediyeleri iade etmek zorunda kalabilirler. Aldatma veya ağır kusur kanıtlanırsa ise maddi ve manevi tazminat gündeme gelebilir. Nişanlı çiftler arasında yaşanan ayrılıklar, sadece duygusal değil hukuki sonuçlar da doğurabiliyor.

Avukat Asiye Tuğçe Çakır, nişanın bozulması halinde hediyelerin iadesinden maddi ve manevi tazminata kadar birçok hukuki sürecin devreye girdiğini belirterek çiftleri uyardı.

HEDİYELERİ İADE ETME ZORUNLULUĞU

Türk Medeni Kanunu’na göre nişanın bozulması durumunda tarafların birbirine verdiği olağan dışı hediyelerin iade edilmesi gerekiyor. Avukat Çakır, kusurun bu noktada önem taşımadığını ifade ederek, “Kusurunuz olsun ya da olmasın nişanı bozduysanız, karşı tarafın size verdiği olağan dışı hediyeleri iade etmekle yükümlüsünüz” dedi.

HEDİYELER İKİ GRUBA AYRILIYOR

Olağan hediyeler: Çiçek, çikolata, kıyafet gibi günlük ve tüketilebilir hediyeler iade edilmek zorunda değil.

Olağan dışı hediyeler: Ev, araba, tapu, altın, pırlanta ve değerli mücevherler gibi yüksek bedelli hediyelerin iadesi zorunlu.

KUSUR ÖNEM TAŞIYOR

Maddi ve manevi tazminat davalarında ise kusurun büyük önem taşıdığını söyleyen Çakır, nişanın haksız bir nedenle bozulması halinde karşı tarafın kusurunun kanıtlanması gerektiğini söyledi.

Özellikle aldatma, aile içi dengelerin korunamaması ya da tarafın ağır kusurlu davranışlarının belgelenmesi halinde yüksek tazminat kararları çıkabileceğini belirten Çakır, "Karşı tarafın kusurunu ispatlamanız halinde ciddi miktarlarda maddi ve manevi tazminat kazanabilirsiniz"dedi.