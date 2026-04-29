Annelere yönelik nisan ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen destek miktarlarının detaylarını paylaştı.

Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren dünyaya gelen ilk çocuk için 5 bin lira tutarında tek seferlik bir ödeme yapılırken, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira tutarında düzenli destek sağlanıyor.

Bakanlık verilerine göre bugüne kadar toplamda 990 bin 360 anneye 15,9 milyar liralık dev bir kaynak aktarılırken, halihazırda 589 binden fazla çocuk için düzenli ödeme süreci devam ediyor. Halkbank aracılığıyla annelerin hesaplarına yatırılan bu yardımlar, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor. Başvuru süreçlerini tamamen dijital ortama taşıyan bakanlık, ailelerin e-Devlet kapısı veya "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden işlemlerini kolayca tamamlamasına olanak tanıyor.

Bakan Göktaş, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı ve bilinçli aile yapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, ödemelerin tüm aileler için hayırlı olmasını diledi. Aileler, ödeme bilgilerine ve başvuru detaylarına mobil uygulama üzerinden anlık olarak erişebiliyor.