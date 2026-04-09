Survivor All Star 2022 şampiyonu olan Bölükbaşı, hem özel yaşamı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Daha önce 2014 yılında fenomen Yiğit İnandı ile sade bir törenle evlenen Bölükbaşı, bu kez dijital platformlardaki yeni adımıyla konuşuluyor.

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırtan ünlü isim, özel içerikler için abonelik sistemini aktif hale getirdi.

Aylık 199,99 TL ücret belirlenen bu sisteme ilk 24 saat içinde 100’ün üzerinde kişi katıldı. Kısa sürede yoğun ilgi gören bu model sayesinde Bölükbaşı’nın henüz bir gün dolmadan 21 bin TL’yi aşkın gelir elde ettiği öğrenildi.