Hindistan'da son dönemde görülen Nipah virüsü vakaları, Asya kıtasında endişe yaratmaya başladı. Yüksek ölüm oranı taşıyan bu virüs, insandan insana bulaşma potansiyeliyle dikkat çekerken, ülkeler önlem almak için harekete geçti.

Özellikle sokak lezzetlerinin hijyen sorunları, virüsün yayılma riskini artıran faktörler arasında gösteriliyor.

OLUMSUZ YÖNLERİYLE GÜNDEMDE

Hindistan'ın ünlü sokak lezzetleri, bu kez olumsuz yönleriyle gündeme geliyor. Hijyen kurallarına uyulmadan hazırlanan bu yiyecekler, görenleri şaşırtıyor ve mide bulandırıyor. Gelen görüntülerdeki hazırlık süreçleri, virüs gibi hastalıkların yayılmasına zemin hazırlayabileceği endişesini doğuruyor.

Uzmanlar, bu tür ortamlarda virüsün kolayca bulaşabileceğini belirtiyor.

Bu ayın başlarında iki sağlık çalışanının Nipah virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından yaklaşık 110 kişi karantinaya alındı. Bu kişiler, doğrulanmış vakalarla temas etmiş olsa da sonraki test sonuçları negatif çıktı.

Ancak virüsün yayılma hızı, erken müdahalenin kritik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Çin devlet medyası, ülkede Nipah virüsüyle enfekte olmuş kimsenin tespit edilmediğini duyurdu. Açıklamada, virüsün başka ülkelerden taşınmış olabileceği ihtimaline dikkat çekilerek, sınır kontrollerinin artırıldığı belirtildi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 75'E ULAŞIYOR

Hindistan Tabipler Birliği eski başkanı ve Kerala Araştırma Birimi Koordinatörü Dr. Rajeev Jayadevan, yayımladığı video mesajda virüsün yarasalardan insanlara bulaşabildiğini vurguladı.

Jayadevan, "Nipah virüsü yarasalar arasında serbestçe dolaşıyor ve onlara zarar vermiyor. Ancak insanlar yarasalarla doğrudan veya dolaylı temas ettiğinde virüs sıçrayabiliyor. Bu durumda ağır beyin iltihabı veya zatürre gelişebiliyor. Ölüm oranı yüzde 73 ile yüzde 91 arasında değişiyor" dedi.

Uzmanlar, bu yüksek oranlar nedeniyle toplumun bilinçlendirilmesinin şart olduğunu ifade ediyor.

Nipah, Kovid-19 kadar hızlı yayılmıyor ancak temaslı takibi yapılmazsa ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Öte yandan belirtileri açısından da Nipah virüsü Kovid-19'a benzerlik görülüyor.

Hastalığın belirtileri arasında:

Ateş,

Baş ağrısı,

Vücut ağrıları,

Nöbet,

Bilinç kaybı,

Felç,

Koma bulunuyor.

İnsanlarda görülen enfeksiyonlar, asemptomatik (belirtisiz) vakalardan akut solunum yolu enfeksiyonuna (hafif, şiddetli) ve ölümcül ensefalite (beyin iltihabı) kadar değişiyor.

Enfekte olan kişilerde başlangıçta ateş, baş ağrısı, miyalji (kas ağrısı), kusma ve boğaz ağrısı gibi belirtiler görülüyor.

Bunu baş dönmesi, uyuşukluk, bilinç değişikliği ve akut ensefaliti gösteren nörolojik belirtiler izleyebiliyor.

Bazı kişilerde ayrıca atipik zatürre ve akut solunum yetmezliği de dahil ciddi solunum problemleri görülebiliyor.

AŞISI VAR MI?

Nipah virüsünün aşısı veya tedavisi bulunmuyor.

Tedavi sadece semptomların yönetilmesi ve destekleyici bakımla sınırlı.