Kaynak: Haber Merkezi

Oyun sektöründe dijital dağıtımın ağırlığı her geçen gün artarken Sony'nin Temmuz 2026'da yaptığı ve Ocak 2028 itibarıyla yeni PlayStation oyunlarında fiziksel disk üretimini durduracağını duyurduğu hamle büyük yankı uyandırmıştı. Bu gelişmenin ardından Nintendo'nun Latin Amerika Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Bill van Zyll, markanın stratejisine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şirketin dağıtım biçimlerini belirlerken tamamen kullanıcı tercihlerini göz önünde bulundurduğunu belirten yönetici, Switch 2 için fiziksel oyunların geleceğini güvence altına aldı.

KULLANICI TERCİHLERİ VE BÖLGESEL EĞİLİMLER BELİRLEYİCİ OLUYOR

Switch 2'nin hem fiziksel hem de dijital oyun formatlarını desteklediğini hatırlatan van Zyll, mevcut seçenekleri ortadan kaldırmaya yönelik herhangi bir planlarının bulunmadığını vurguladı. Özellikle Latin Amerika pazarında ve Brezilya gibi ülkelerde fiziksel oyunlara olan ilginin hâlâ çok yüksek olduğuna dikkat çeken Nintendo yetkilisi, oyuncuların raflardan ürün alabilme alışkanlığının devam ettiğini belirtti.

Günümüzde Nintendo Switch 2 ekosisteminde fiziksel taraf iki farklı modelle ilerliyor. Doğrudan oyun verilerini barındıran geleneksel kartuşların yanı sıra mağazalarda fiziksel ürün olarak satılan ancak içeriklerin sunuculardan indirilmesini gerektiren Game-Key Card seçenekleri de oyunculara sunuluyor. Sony'nin aksine fiziksel formattan vazgeçmeyen Nintendo, bu hamlesiyle koleksiyoncuların ve kutulu oyun tutkunlarının yüzünü güldürmeye devam edecek gibi görünüyor.