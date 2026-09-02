Nilüferler içinde tekne keyfi: Hatay’ın gizli cenneti

Gölü görmek amacıyla İskenderun’dan geldiğini ifade eden Özge Akbaş, “Sosyal medya üzerinden burayı gördük, çok beğendik. Ben yaklaşık 10 yıl önce gelmiştim, ama böyle değildi. Şu an muazzam bir görüntüsü var. Bence herkes buraya gelmeli” ifadelerini kullandı.