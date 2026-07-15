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Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nilüfer ile ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın 2000 senesinde henüz dört aylık bir bebekken koruyucu aile olarak evlat edindikleri Ayşe Nazlı, yaşamını birleştirdi.

Uzun süredir Batuhan Yağlıoğlu ile gözlerden uzak bir birliktelik sürdüren 24 yaşındaki Ayşe Nazlı, düzenlenen şık bir törenle evlendi. Nikah merasiminde zarafetiyle göz kamaştıran gelin, sade tarzdaki beyaz gelinliği ve beyaz çiçeklerden oluşan buketiyle davetlilerin beğenisini kazandı.

Kızının bu en özel gününde heyecanına ortak olan usta sanatçı Nilüfer ise tören için açık mavi tonlarında şık bir kıyafet tercih etti. Sosyal medya hesabı üzerinden bu tarihi güne ait özel kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, duygusal fotoğrafların altına "Çok mutlu olun yavrularım" ifadesini not düştü.

Anne ile kızın düğün esnasında yan yana verdiği samimi pozlar, sosyal medya mecralarında kısa sürede büyük ilgi görerek çok sayıda tebrik yorumu aldı.