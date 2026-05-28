Sanatçı Nilüfer, 35 yıllık dostu ve uzun yıllar birlikte çalıştığı müzisyen Cengiz Baltepe’nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Nilüfer, müzik kariyeri boyunca sık sık yollarının kesiştiği 35 yıllık dostu Cengiz Baltepe’nin vefat haberini sosyal medyadan paylaşarak derin üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.





Sanatçı da paylaşımında Baltepe’ye şu sözlerle veda etti:

"Ah Cengizcim, 35 yıllık arkadaşım, dostum. Zarif adam, iyi adam, iyi müzisyen, iyi piyanist. Bıraktın gittin bizi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda. Çok erkendi daha çok konserler yapacaktık çok eğlenecektik birlikte... Olmadı."