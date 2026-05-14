Nilüfer, Engelliler Haftası’nda dayanışma ve hak arayışı merkezli anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Üç Fidan Gençlik Parkı’nda bir araya gelen engelli bireyler, aileleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, toplumsal erişilebilirlik için tek ses oldu.

"ENGELLİLİK KİŞİNİN SORUNU DEĞİL, KENTİN SORUMLULUĞUDUR"

Üç Fidan Gençlik Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Salih Güleç, engelli bireylerin önündeki bariyerlerin kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı. Güleç, "Asıl mesele bir insanın engelli olması değil, yaşamın o insanı engellemesidir. Biz bu durumu kentin bir sorumluluğu olarak görüyoruz" diyerek 15 yıldır süren "Bizim Ev" ve "Bizim Bahçe" projelerinin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

HAK KAYIPLARINA KARŞI 8 MADDELİK ÇAĞRI

Nilüfer Kent Konseyi Engelli Hakları Çalışma Grubu adına konuşan Ayrin Erciyas, engelli bireylerin acil çözüm bekleyen taleplerini içeren bildiriyi kamuoyuyla paylaştı. Bildiride öne çıkan talepler şunlar oldu:

-Okulların erişilebilir hale getirilmesi ve nitelikli iş imkanlarının artırılması.

-İlaç, protez ve ortezlere erişimdeki hak kayıplarının giderilmesi.

-Otizmli bireyler için yatılı rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması.

-MHRS randevu önceliği ve araç alımındaki kısıtlamaların yeniden düzenlenmesi.

ÜÇ FİDAN’DAN HALK EVİ’NE FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ

Açıklamanın ardından kalabalık grup, sloganlar ve pankartlar eşliğinde Üç Fidan Gençlik Parkı’ndan Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ne kadar yürüdü. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği yürüyüş, belediye binası önünde son buldu.

BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN DESTEK SÖZÜ

Yürüyüşün sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, katılımcılarla bir araya geldi. Başkan Özdemir, engelli bireyler tarafından hazırlanan ve geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak olan "Bizim Sergi"yi ziyaret etti. Ailelerin taleplerini tek tek dinleyen Özdemir, engelsiz bir Nilüfer için çözüm odaklı projelerin hız kesmeden süreceğini ifade etti.