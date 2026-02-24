Nilüfer Kent Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun en köklü müzikallerinden biri olan Lüküs Hayat ile İstanbul seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet dönemi sahne sanatlarının simge eserleri arasında yer alan müzikal, yeni yorumuyla tiyatroseverlere nostaljik ve keyifli bir deneyim sunacak.

1933 yılında usta besteci Cemal Reşit Rey tarafından bestelenen, librettosu ise Ekrem Reşit Rey imzası taşıyan “Lüküs Hayat”, dönemin sosyal yaşamını mizahi bir dille sahneye taşıyor. Yanlışlıklar ve tesadüfler üzerine kurulu hikâyesiyle dikkat çeken eser, yıllardır sahnelenmeye devam ederek Türk tiyatrosunun klasikleri arasındaki yerini koruyor.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA OĞUZ UTKU GÜNEŞ VAR

Oyunun yönetmenliğini Oğuz Utku Güneş üstleniyor. Yapımın güncel metni, Oğuz Utku Güneş’in yanı sıra Arzu Daştan Mutlu ve Gökçe Işıl Tuna tarafından kaleme alındı. Müzik direktörlüğünü Nadir Kaya’nın yaptığı müzikalin koreografisi Pınar Ataer’e, sahne tasarımı Samet Sert’e, kostüm tasarımı Deniz Göl’e ait.

OYUN TAKVİMİ

25 Şubat 2026 – 15.00 & 20.00 - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

26 Şubat 2026 – 20.00 - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

27 Şubat 2026 – 15.00 & 20.00 - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

3 Mart 2026 – 20.00 - İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

4 Mart 2026 – 15.00 & 20.00 - İBB Yenibosna Dr. Enver Ören