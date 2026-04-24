Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Nilüfer Belediyesi davasında ara karar açıklandı. Belediyedeki imar süreçlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin 21 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan 8’i serbest bırakıldı.

Duruşmanın dördüncü gününde tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları mahkemede hazır bulundu. Savcılık makamı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını talep ederken, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının sürmesini istedi.

Mahkemede savunma yapan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sağlık sorunları bulunduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Alaattin A., Fırat Y., Mehmet Fatih Ç., Muttalip K., Serkan Ç., Şemsi O., Ayşegül E. ve Tamer İ.’nin tahliyesine hükmetti.

Heyet, Turgay Erdem’in tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı Ağustos ayına erteledi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Bursa'da geçen yıl 10 Ekim'de düzenlenen operasyonun ardından Erdem'in aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla soruşturma yürütülmüştü.

Tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile dönemin Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, iş insanı Mehmet Fatih Ç, Şemsi O, Fırat Y. ile tutuksuz Namık Ziya M, Ufuk T, Mehmet Ziya A, Serkan B, Ekrem P, Şener A, Berk O, iş insanı Hulusi K, firma çalışanı Ersel Ç, mühendis Metin Yaşar Ç, Mustafa A. ve Emin A. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

Birçok olay ve tespite yer verilen iddianamede, "örgüt lideri" Turgay Erdem ile "örgüt yöneticileri" Tamer İ. ve Ayşegül E.'nin 2018-2024 yıllarındaki eylemleri nedeniyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 10'ar yıla kadar hapis, "rüşvet almak" suçundan 11 kez 12'şer yıla kadar hapis ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 10 kez 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer sanıkların da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvet suçunun işlenmesine aracılık etmek", "imar kirliliğine neden olmak" gibi suçlardan farklı miktarlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.