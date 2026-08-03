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Kaynak: AA

Yapım ekibinin paylaştığı bilgilere göre, Türk kültürü, aile bağları, doğa sevgisi ve dayanışma gibi değerleri ekranlara taşıyan çizgi film, toplam 13 farklı YouTube kanalı aracılığıyla izleyicilerle buluşuyor.

Türkçe, İngilizce, Portekizce, Arapça, İspanyolca ve İtalyancanın yanı sıra işitme engelli çocuklar için işaret diliyle de içerik üreten Niloya, 6,5 milyona yaklaşan abone sayısıyla her çocuğun eşit şekilde öğrenebileceği kapsayıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

YURT DIŞINDA EN ÇOK ALMANYA VE AZERBAYCAN'DAN İZLENİYOR

Platformun izlenme istatistikleri, çocukların çizgi film izleme alışkanlıklarına ve izleyici profiline ilişkin detayları da ortaya koyuyor.

Türkiye'de Niloya'yı en çok izleyen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana ve Gaziantep olurken, yurt dışından ise en fazla Almanya, Azerbaycan, Hollanda, Fransa ve Avusturya'dan takip ediliyor.

Uzman psikolog, pedagog ve içerik danışmanlarının katkılarıyla hazırlanan yapım, en çok akıllı televizyonlar aracılığıyla izleniyor.

Ebeveynlerin hesap kullanımına işaret eden izleyici profilinde ise kullanıcıların yüzde 56'sını kadınlar, yüzde 44'ünü erkekler oluşturuyor.

Yaş dağılımında yüzde 49,5 ile 25-34 yaş grubu ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 27 ile 35-44 yaş aralığı izliyor.