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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nilgün Altınay, V360 ekranlarında yayınlanan "Ben Bilirim" adlı bilgi yarışmasında birincilik elde ederek kente büyük gurur yaşattı.

Alper Ateş'in sunumuyla ekrana gelen yarışmaya katılan Altınay, bilgi ve başarısıyla tüm rakiplerini geride bırakarak yarışmayı birincilikle tamamladı.

1973 yılında Zonguldak'ta doğan Nilgün Altınay, öğretmenlik mesleğine 1995 yılında Bilecik Ticaret Lisesi'nde başladı. Burada üç yıl görev yaptıktan sonra 14 yıl Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu'nda eğitim veren Altınay, 2012 yılından bu yana 700. Yıl Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görevini sürdürüyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Altınay, yarışma sonrasında yaptığı açıklamada kitap okumaya ve bilgi yarışmalarına duyduğu ilginin kendisini programa katılmaya teşvik ettiğini söyledi.

Bilecik'i en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ifade eden Altınay, "Kitap okumaya ve yarışma programlarına olan ilgim beni severek izlediğim bu yarışmaya katılmaya yönlendirdi. Bilecik'imizi en güzel şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum. Bu süreçte yanımda olan aileme, öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum." dedi.