Kılavuz'un, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde birçok ünlü ismin genç kızları zengin iş adamlarına yönlendirerek fuhuşa aracılık ettiğini söyledi.

"GENÇ KIZLARI DUBAİ'YE GÖRÜRDÜ"

Kılavuz, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Özge Bitmez'in genç kızları sık sık Dubai'ye götürerek zengin erkeklere yönlendirip, cinsel birliktelik sağlamasına aracılık ettiğini ve bundan gelir elde ettiğini söyledi.

BİRÇOK İSMİ DEŞİFRE ETTİ

Nilay Didem Kılavuz ayrıca Maslak'ta bir işletmenin sahibi olan ve tutuklu bulunan Arda Veysel Avcı hakkında da savcılığa beyanda bulundu.

Kılavuz ifadesinde, modacı Saniye Deniz, tutuklu bulunan Merve Uslu, estetisyen Suat Yıldız, tutuklu şarkıcı Nevin Şimşek ve moda tasarımcısı Sevgi Taşdan'ın da bu VIP fuhuş çetesinde pazarlama faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi.