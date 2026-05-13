Tokat İdare Mahkemesi, Niksar’ın Yazıcık beldesinde 10 yıl süreyle geçerli olması planlanan bentonit maden ocağı ruhsatını çevreye, su kaynaklarına ve ekosisteme vereceği geri dönülemez zararlar nedeniyle iptal etti.

SU KAYNAKLARI VE ORMANLAR RİSK ALTINDAYDI

Mahkemenin iptal gerekçesinde, maden projesinin bölge halkı ve doğa üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi. Kararda şu riskler vurgulandı:

Ocağın, içme suyu kaynaklarına ve yeraltı su sistemine zarar vereceği, göllerin su tutma kapasitesini düşüreceği belirtildi. Madencilik faaliyeti kapsamında yaklaşık 60 bin 50 adet orman ağacının kesilmesinin planlandığı, bunun orman ekosistemini çökerteceği ifade edildi. Toz emisyonu ve gürültünün yaban hayvanlarını ortamdan uzaklaştıracağı, tarım ve arıcılık faaliyetlerinin olumsuz etkileneceği kaydedildi.

ANIT AĞAÇLAR VE MEZARLIK DETAYI

Yargılama sürecinde projenin sosyal ve kültürel etkileri de mercek altına alındı. Ruhsat alanında köy mezarlığı ve potansiyel anıt ağaçların bulunduğu, projenin bu alanları doğrudan tehdit ettiği mahkeme kayıtlarına geçti. Ayrıca konutların işletmeden nasıl etkileneceğine dair yeterli bir çalışma yapılmadığına kanaat getirildi.

"YAZICIK HALKININ HAKLILIĞI TESCİLLENDİ"

Kararı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, kararın bir "direniş zaferi" olduğunu vurguladı. Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tokat İdare Mahkemesi’nin kararıyla Yazıcık halkının toprağına ve suyuna sahip çıkma mücadelesinin haklılığı tescillenmiştir. Artık kentimiz maden sahası adı altında talan edilemeyecek. Yazıcık’ın sesi susturulamadı." ifadelerini kullandı.

RUHSAT SÜRECİ TAMAMEN DURDU

Daha önce yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, nihai kararıyla 4 Ekim 2024 tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olması planlanan maden işletme ruhsatını ve dayanağı olan arama ruhsatını tamamen iptal etmiş oldu. Karar, bölgedeki çevre savunucuları ve Yazıcık halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı.