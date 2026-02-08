NBA’in süper yıldızı Nikola Jokic, 22 sayı, 17 asist ve 14 ribauntluk performansıyla Oscar Robertson’ı geride bırakarak NBA tarihinin en çok triple-double yapan ikinci oyuncusu oldu. Denver Nuggets, bu tarihi gecede Chicago Bulls’u 136-120 mağlup ederek 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Bu karşılaşma, Jokic’in bu sezonki 19’uncu, kariyerindeki ise 182’nci triple-double’ı oldu. NBA tarihinde bu alandaki liderliği 207 triple-double ile Russell Westbrook elinde bulunduruyor.

Nuggets’ta Jamal Murray 28 sayı ve 11 asist, Tim Hardaway Jr. ise 23 sayı ile galibiyete katkı sağladı. Detroit ve New York yenilgilerinin ardından 3 maçlık deplasman serisini galibiyetle tamamlayan Denver, yeniden çıkışa geçti.

Chicago Bulls’ta Matas Buzelis 21, Collin Sexton 17 sayı kaydederken Bulls üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı. Ev sahibi ekip üçüncü periyodu 16-2’lik seriyle 104-97 önde kapattı. Ancak Denver, son çeyreğe 20-2’lik müthiş bir seriyle başlayarak oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Jokic ve Julian Strawther’ın art arda bulduğu üçlükler bu seriyi taçlandırdı.

Bulls, dördüncü periyodun ilk altı dakikasında saha golü bulamazken, son çeyrekte 17 şut denemesinin sadece 5’ini sayıya çevirebildi.