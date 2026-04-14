Bu süreci sürdürülebilir hale getiren yaklaşımı sayesinde bugün hem beslenme koçluğu yapıyor hem de sosyal medya üzerinden geniş bir kitleye ilham veriyor. Başarısının arkasında ise üç temel değişiklik bulunuyor.
Nikki’nin hayatını değiştiren 3 basit kural: Bir yılda 32 kilo verdi
Uzun yıllar boyunca farklı diyetler ve egzersiz programları deneyen Nikki Madoch, bir türlü kalıcı sonuç elde edemedi. Yaşam tarzını kökten değiştirdiğinde, 32 kilodan fazla vererek dikkat çekici bir dönüşüm yaşadı.
ÇOCUKLUKTAN GELEN BİR MÜCADELE
Nikki, küçük yaşlardan itibaren kilosuyla mücadele ettiğini ve özellikle duygusal yeme alışkanlığının bu süreci zorlaştırdığını ifade ediyor. Yıllarca farklı diyetler denese de kalıcı bir başarı sağlayamadı. Zamanla yeme davranışlarının kontrolden çıktığını fark etti ve bu farkındalık değişimin ilk adımı oldu.
Üniversitede voleybol oynamasına rağmen sağlıksız beslenme alışkanlıkları nedeniyle kilo sorununu aşamadı. Aktif olması bir denge sağlasa da yeterli olmadı.
DENEDİ AMA OLMADI
Eşiyle birlikte birçok farklı yöntemi deneyen Nikki, hatta yarı maraton koşmasına rağmen sürdürülebilir bir sonuç elde edemedi. Yoğun iş temposu ve dışarıdan beslenme alışkanlığı, sağlığını ikinci plana atmasına neden oldu.
KIRILMA NOKTASI
Hayatının en yoğun dönemlerinden birinde fiziksel ve zihinsel olarak tükenmiş hissetti.
Uykusuzluk, ağrılar ve sürekli yorgunluk hali, değişim kararı almasına neden oldu. İşte bu noktada yaşam tarzını yeniden şekillendirmeye başladı.
1. Değişim: Zihinsel Hazırlık
Nikki’ye göre kilo verme süreci önce zihinde başlıyor. Kimsenin sizi zorla değiştiremeyeceğini, bu kararın tamamen bireysel olduğunu vurguluyor.
Başlangıçta zor olsa da ilerlemesini kayıt altına almak için fotoğraflar çekti ve sürecini takip etmeye başladı. Bu, motivasyonunu artıran önemli bir adım oldu.
2. Değişim: Beslenmeyi Önceliklendirmek
Nikki, porsiyonlarının aslında ne kadar büyük olduğunu fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bunun ardından daha düşük kalorili, protein ağırlıklı ve doyurucu besinlere yöneldi.
Bu süreçte kendine katı hedefler koymak yerine küçük ve sürdürülebilir adımlar atmayı tercih etti. Sadece öğünlerini düzenli takip etmeye odaklandı ve kısa sürede olumlu sonuçlar almaya başladı.
Ayrıca kendine yiyecek dışı ödüller belirleyerek motivasyonunu korudu. Bu yöntem, süreci daha keyifli hale getirdi.
3. Değişim: Sevdiği Hareketi Bulmak
Geçmişte sevmediği egzersizleri yapmak zorunda hisseden Nikki, bu kez keyif aldığı aktiviteleri seçti. Paten kaymaya başlayarak hareket etmeyi eğlenceli hale getirdi. Kış aylarında ise ağırlık antrenmanları ve buz pateniyle sürecine devam etti.
Zamanla kas yapmaya odaklanarak vücudunu şekillendirdi ve sporla daha güçlü bir bağ kurdu.
Ruh Sağlığı ve Denge
Nikki’ye göre fiziksel değişim kadar zihinsel iyilik hali de büyük önem taşıyor. Kendini kabullenmek ve hayatının kontrolünü eline almak, dönüşümünün en kritik parçalarından biri oldu.
Artık katı kurallar yerine dengeyi benimsiyor. Kaçamaklar yaptığında suçluluk hissetmeden yoluna devam etmeyi öğrendi.
Sonuç ve İlham
Bir yıl içinde 32 kilo veren Nikki, bu süreçte sadece fiziksel değil, hayatının her alanında değişim yaşadı. Bugün hem kendine güveniyor hem de başkalarına ilham oluyor.
En önemli tavsiyesi ise şu: Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Küçük ama istikrarlı adımlar, büyük değişimlerin anahtarıdır.