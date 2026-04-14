Nikki’nin hayatını değiştiren 3 basit kural: Bir yılda 32 kilo verdi

1. Değişim: Zihinsel Hazırlık

Nikki’ye göre kilo verme süreci önce zihinde başlıyor. Kimsenin sizi zorla değiştiremeyeceğini, bu kararın tamamen bireysel olduğunu vurguluyor.

Başlangıçta zor olsa da ilerlemesini kayıt altına almak için fotoğraflar çekti ve sürecini takip etmeye başladı. Bu, motivasyonunu artıran önemli bir adım oldu.

2. Değişim: Beslenmeyi Önceliklendirmek

Nikki, porsiyonlarının aslında ne kadar büyük olduğunu fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bunun ardından daha düşük kalorili, protein ağırlıklı ve doyurucu besinlere yöneldi.

Bu süreçte kendine katı hedefler koymak yerine küçük ve sürdürülebilir adımlar atmayı tercih etti. Sadece öğünlerini düzenli takip etmeye odaklandı ve kısa sürede olumlu sonuçlar almaya başladı.

Ayrıca kendine yiyecek dışı ödüller belirleyerek motivasyonunu korudu. Bu yöntem, süreci daha keyifli hale getirdi.