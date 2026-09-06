Küresel spor giyim sektörünün devlerinden biri, borsadaki yaklaşık 18 yıllık bir dönemin ardından önemli bir endeksteki yerini kaybediyor.
Nike'dan Milyonlarca yatırımcıya kara haber
Dünyaca ünlü spor giyim markası için dikkat çeken bir karar alındı. Yaklaşık 18 yıldır Wall Street'in prestijli endekslerinden birinde yer alan şirket, 21 Eylül 2026 itibarıyla listeden çıkarılacak.Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin piyasa değerinde yaşanan sert gerileme ve gelirlerindeki düşüşün ardından alınan kararın 21 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.
S&P Dow Jones Indices tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin önde gelen 100 büyük "blue-chip" şirketini bir araya getiren S&P 100 endeksinde kapsamlı bir değişikliğe gidildi.
220 MİLYAR DOLARLIK KAYIP
Listeden çıkarılacak spor giyim devinin piyasa değerinin süreç içerisinde yaklaşık 220 milyar dolar gerileyerek 57 milyar dolar seviyesine düştüğü belirtildi.
Şirket, 2026 mali yılında yıllık bazda yüzde 2 düşüşle 46,4 milyar dolar gelir elde ederken Çin pazarındaki gelir kaybı yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.
Şirketin yaşadığı gerilemede doğrudan tüketiciye satış stratejisinin kanal ilişkilerine etkisi, ürün inovasyonundaki yavaşlama, marka prestijindeki aşınma ve rakiplerin artan baskısının etkili olduğu değerlendiriliyor.
İŞTE BORSADAKİ LİSTEDEN ÇIKARILACAK SPOR DEVİ
Yaklaşık 18 yıldır S&P 100 endeksinde bulunan ve 21 Eylül itibarıyla listeden çıkarılmasına karar verilen şirketin Nike olduğu açıklandı.
S&P'nin yeniden yapılanması kapsamında Nike'ın yanı sıra Honeywell Aerospace, Simon Property Group ve Colgate-Palmolive de S&P 100'den çıkarılacak. Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks ve Sandisk ise endekse dahil edilecek.
BORSADAN TAMAMEN ÇIKMIYOR
Alınan karar, Nike'ın New York Borsası'ndan tamamen çıkarılacağı anlamına gelmiyor. Şirket, S&P 500 endeksinde yer almaya ve NYSE'de işlem görmeye devam edecek.
Ancak S&P 100'ü takip eden fonların portföylerindeki Nike hisselerini azaltması gerekebileceği için hisseler üzerinde kısa vadeli satış baskısı oluşabileceği belirtiliyor.
Nike hisseleri son 12 ayda yüzde 48'den fazla, son 6 ayda ise yaklaşık yüzde 33 değer kaybetti. Hisseler cuma gününü yaklaşık yüzde 1 düşüşle 38,40 dolar seviyesinde tamamladı.