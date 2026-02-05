Dünyanın en büyük spor giyim markalarından Nike hakkında ırksal ayrımcılık iddiasıyla federal soruşturma açıldı. ABD’deki Eşit İstihdam Fırsatları Komisyonu (EEOC), dev firmaya beyaz çalışanlara yönelik ayrımcılık yaptığı iddiasıyla açılan soruşturmada şirketten yeterli bilgilerin gelmesini zorlamak için federal mahkemede dava açtı.

Komisyonun yaptığı yazılı açıklamaya göre dev şirketin işe alım, terfi, görevden alma ve işten çıkarmalar dahil olmak üzere, staj programları, mentörlük ve kariyer geliştirme programlarında beyaz çalışanlara karşı ayrımcılık yaptığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında komisyonun Nike’tan istediği bilgiler 2018 yılına kadar uzanıyor. Talep edilen bilgiler arasında, işten çıkarılacak çalışanların seçiminde kullanılan kriterler, şirketin çalışanların ırk ve etnik köken verilerini izlemesi ve kullanmasıyla ilgili bilgiler ve ırk kısıtlamalı mentorluk, liderlik veya kariyer geliştirme fırsatları sağlayan 16 program hakkında bilgiler yer alıyordu.

NIKE AÇIKLAMA YAPTI

Eşit İstihdam Fırsatları Komisyonu’nun istediği bilgilerin verilmediği gerekçesiyle açtığı federal dava sonrası Nike’tan açıklama geldi. Axios’a yanıt veren Nike sözcüsü karar karşısında çok şaşkın olduklarını dile getirdi.

Yapılan açıklamada "Personel uygulamalarımız, programlarımız ve kararlarımızla ilgili olarak EEOC soruşturmasına kapsamlı ve iyi niyetli bir şekilde katıldık ve kuruma bilgi sağlamak ve yapıcı bir şekilde etkileşimde bulunmak için sürekli çaba gösterdik. EEOC'nin soruşturmasına binlerce sayfa bilgi ve ayrıntılı yazılı yanıtlar verdik ve ek bilgiler sağlama sürecindeyiz” ifadeleri yer aldı.

Dev şirket, ayrımcılık soruşturmasının yanı sıra 2018’den bu yana şirket içi cinsel taciz davasıyla da uğraşıyor.

TRUMP SONRASI TARTIŞMALI KOMİSYON

Eşit İstihdam Fırsatları Komisyonu’nun Trump’ın yeniden seçilmesi sonrası oldukça tartışmalı bir hale geldiği belirtiliyor. Uzmanlar, komisyona Trump sonrası sadece beyaz çalışanlara yönelik ayrımcılık iddialarına odaklanması ve çok dar çerçevede çalışması nedeniyle tepki gösteriyor.

EEOC Başkanı Andrea Lucas konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Başkan Trump'ın ülkemizin medeni haklar yasalarını uygulama konusundaki kararlılığı sayesinde, EEOC VII. Madde'nin adil bir şekilde uygulanmasına yeniden odaklanmıştır” dedi.

ABD Başkanı Trump, sadece göçmen karşıtı politikaları ile değil, şirketlerin ırksal çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamalarına tamamen karşı olması ve bunları yok etmeye çalışması nedeniyle de birçok kesimin tepkisini çekiyor.