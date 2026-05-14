Manisa Alaşehir’de Uzunoluk Kavşağı’nda meydana gelen olayda, dev çam ağacının ana yolu kapatmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Alaşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle seferber oldu. Devrilen ağaç yol kenarına taşındı ve aksayan trafik normale döndürüldü.

Ağacın devrildiği iş yerinin sahibi Mehmet Uzunoğlu, olayın ardından yaptığı açıklamada duygusal bir hikayeyi paylaştı. Devrilen ağacın kendisi için sadece bir bitki değil, 25 yıllık bir anı olduğunu belirten Uzunoğlu şunları söyledi:

"25 yıl önce bir düğünde bize nikah hediyesi olarak fidan verilmişti. Ben de o fidanı iş yerimin köşesinde yol kenarına dikmiştim. Bugün şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrildi. Yoldan geçen bir aracın üzerine düşmemesi ve herhangi bir can kaybı olmaması büyük şans."