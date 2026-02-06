Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Enugu Eyaleti Yüksek Mahkemesi Yargıcı Anthony Onovo, 1949 yılında İngiliz sömürge yönetimi tarafından silahla öldürülen 21 kömür madencisinin ailelerine toplam 420 milyon sterlin tazminat ödenmesine karar verdi. Onovo, İngiliz hükümetinin her bir mağdur için 20'şer milyon sterlin olmak üzere toplam 420 milyon sterlin tazminat ödemesine karar verdi. Ayrıca ailelerden yazılı ve koşulsuz şekilde özür dilemesine hükmetti.

Olayın yaşam hakkının "hukuka aykırı ve yargısız infaz niteliğinde ihlali" olduğunu belirten Onovo, İngiliz sömürge yönetiminin doğrudan sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. Onovo, "Bu savunmasız madenciler daha iyi çalışma koşulları talep ediyordu. Herhangi bir şiddet eyleminde bulunmamış olmalarına rağmen vurularak öldürüldüler." diyerek, İngiliz hükümetinin tarihi adaletsizlik nedeniyle tazminat ödemekle yükümlü olduğunu ifade etti.

Mahkeme, tazminatın karar tarihinden itibaren 90 gün içinde ödenmesine, ödeme tamamlanana kadar yıllık yüzde 10 oranında faiz uygulanmasına karar verdi.

Kararda, özür metninin Nijerya ve İngiltere'de 3'er ulusal gazetede yayımlanması ve bunun 60 gün içinde mahkemeye belgelenmesi de istendi.

NE OLMUŞTU?

Nijerya'nın Doğu Bölgesi'nde, o dönemde İngiltere yönetimindeki idari merkez Enugu'daki Iva Valley Kömür Madeni'nde 18 Kasım 1949'da madenciler, ağır çalışma koşulları, ücretlerdeki ırksal eşitsizlik ve ödenmeyen maaşlar nedeniyle protesto başlatmıştı.

Taleplerinin karşılanmaması üzerine "yavaşlatma" eylemine geçerek maden sahasını terk etmeyen madenciler, yönetimin kapatma girişimini engellemeye çalışmıştı. Bu sırada İngiliz bir yetkilinin açtığı ateş sonucu 21 madenci hayatını kaybetmiş, 51 madenci yaralanmıştı.