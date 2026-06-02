Nijerya'nın Plateau eyaleti, kanlı bir çete saldırısına daha sahne oldu. Yerel basından edinilen bilgilere göre, eyalete bağlı Gwon-Ajang köyünde doğum günü kutlaması amacıyla bir araya gelen sivil gruba, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce rastgele ateş açıldı.

Doğum günü etkinliği sırasında gerçekleştirilen ani saldırıda, kurşunların hedefi olan 8 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı esnasında isabet alan 10 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Plateau eyaleti, son dönemde organize suç gruplarının ve çetelerin hedefi olmaya devam ediyor. Benzer şekilde, geçtiğimiz ay da aynı eyalet içerisinde düzenlenen bir diğer silahlı saldırıda 30'u aşkın sivil hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun yıllardır farklı bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı suç şebekelerinin yanı sıra, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu olarak bilinen ISWAP'ın kanlı eylemleriyle ve ciddi güvenlik istikrarsızlıklarıyla mücadele ediyor.