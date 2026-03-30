Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Jos North bölgesinde saldırı düzenledi.
48 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Plateau Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Joyce Ramnap, yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle bölgede 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.