Nijerya’nın Plateau eyaletinin Garga bölgesinde silahlı çete üyeleri, devriye görevi yapan asker ve yerel güvenlik görevlilerine pusu kurdu. İki araçla devriye yapan ekip ağır silahlarla saldırıya uğradı.

Saldırıda 12 asker ve 8 yerel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

ÇETELERİN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Saldırının ardından çete üyeleri, komşu Kyaram bölgesinde halkın gıda ürünleri ve büyükbaş hayvanlarını gasbetti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.