Zamfara Eyaleti Enformasyon ve Kültür Komiseri Mahmud Dantawasa, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, motosikletli kişilerin Bunkasau köyüne silahlı saldırı düzenlediklerini söyledi.

Dantawasa, saldırıda 18 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydedildi.

FİDYE İSTİYORLAR

Zamfara Valisi Dauda Lawal, saldırıyı kınayarak, bunu masum vatandaşlara yönelik anlamsız şiddet eylemi olarak nitelendirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.