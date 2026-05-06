Nijerya’nın Katsina Eyaleti’nde düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, silahlı çete üyeleri Jikamshi bölgesindeki bir pazara saldırı düzenledi. Saldırıda 24 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bölgede güvenlik sorunlarının sürdüğü belirtilirken, Katsina’da 4 Mayıs’ta Gwalgoro köyüne yapılan benzer bir saldırıda da 11 kişinin öldüğü hatırlatıldı.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.