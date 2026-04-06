Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, dün Paskalya kutlamaları sırasında Benue eyaletine bağlı Mbalom bölgesinde silahlı kişilerin rastgele ateş açtığı belirtildi. Saldırıda 17 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca çok sayıda kişinin kaçırıldığı ve evler ile dükkanların kundaklandığı ifade edildi. Olayın eyaletteki kontrolsüz şiddet örüntüsünü yansıttığı vurgulanarak, “Saldırıyı kınıyoruz. Hâlâ kayıp yakınlarını arayan aileler var.” denildi.

Benue eyaletinde benzer saldırılar nedeniyle 500 binden fazla kişinin yerinden edildiği ve çoğunun su, gıda, sağlık hizmetleri ve sanitasyona sınırlı erişimi olan aşırı kalabalık kamplarda yaşadığı aktarıldı.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çeteler ile Boko Haram ve IŞİD’in Batı Afrika kolu ISWAP’ın saldırılarıyla mücadele ediyor.