Nijerya'nın Yobe eyaletine bağlı Buni Yadi kasabasında bulunan Nijerya Ordusu Özel Kuvvetler Okulu, kanlı bir terör saldırısının hedefi oldu. Polis Sözcüsü Anthony Placid tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 Mayıs'ta gerçekleşen saldırıda 17 polisin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Sözcü Placid, askeri okulu hedef alan saldırıyı püskürtmeye çalışan Nijerya ordusundan da bazı askerlerin çatışmada yaşamını yitirdiğini aktardı.

Saldırının ardından açıklama yapan Nijerya Polis Genel Müdürü Olatunji Rilwan Disu, hayatını kaybeden polislerin ülke güvenliği için fedakarca görev yapan cesur ve vatansever personel olduğunu vurguladı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Disu, güvenlik güçlerinin fedakarlıklarının unutulmayacağını belirtti.

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.