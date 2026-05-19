Oyo Eyaleti Valisi Seyi Makinde, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kimliği henüz tespit edilemeyen saldırganların Oriire bölgesindeki eğitim kurumlarını hedef aldığını duyurdu.

Makinde, saldırılar sırasında 25 öğrenci ve 7 öğretmenin kaçırıldığını aktarırken, kaçırılan öğretmenlerden birinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kaçırılan kişilerin bulunması amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Makinde, “Eyalet yönetimi terör tehdidine teslim olmayacak. Mağdurların güvenli şekilde ailelerine kavuşması için tüm imkanlar seferber edildi.” ifadelerini kullandı.

Durumun “karmaşık ve hassas” olduğunu söyleyen Makinde, güvenlik güçlerinin bölgede kurtarma operasyonlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan bölgede görev yapan öğretmenler, kaçırılan kişilerin bulunması talebiyle protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Nijerya, uzun süredir farklı bölgelerde faaliyet gösteren silahlı çeteler ile Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika yapılanması ISWAP’ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Ülkede adam kaçırma suçuna idam cezası uygulanmasına rağmen, fidye amacıyla gerçekleştirilen kaçırma olayları sık sık yaşanıyor. Silahlı gruplar çoğunlukla kuzey bölgelerindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talebinde bulunuyor.